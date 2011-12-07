Из-за пандемии коронавируса и постепенного снятия по его ограничениям у россиян вырос интерес к туризму в Татарстане. Об

По исследованиям сервиса для путешественников Biletix, Татарстан вошел в первую тройку направлений, по которым в июне увеличилось бронирование мест на авиарейсы. Так, спрос вырос на 38%.

На первом месте по числу бронирований билетов оказалась Калужская область, на втором – Крым, а четвертую и пятую позицию заняли Башкортостан и Калининградская область соответственно.

Меньше всего приобретений билетов на направляющиеся самолеты в Хакасию, Забайкальский и Приморский края и в Томскую и Пензенскую области. Число бронирований в этих регионах сократилось от 86% до 74%.