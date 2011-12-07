Челнинские полицейские задержали на посту мужчину с галлюциногенными грибами

На стационарном посту полиции «Тула-1» в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили водителя из Черногорска, который перевозил галлюциногенные грибы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Для проверки документов полицейские остановили водителя «ДЭУ». Им оказался 34-летний житель г. Черногорска. При общении мужчина вызвал подозрение у полицейских, после чего машину решили досмотреть. Сотрудники полиции при досмотре автомобиля обнаружили свертки с грибами, в которых, как выяснилось в результате экспертизы, содержится психотропное вещество псилоцибин.

Как рассказал сам водитель, грибами он собирался лечить алкоголизм и депрессию, а рецепт вычитал в интернете. Собрал грибы задержанный в одном из лесопарков в Подмосковье.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. МВД по РТ напоминает, что, если вы стали свидетелем незаконного оборота наркотиков или содержания наркопритонов, необходимо обратиться по телефонам: 02, 112 или по «телефону доверия» МВД 291-20-02.