В РТ отменена обязательная самоизоляция для приезжающих из-за рубежа

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об очередном послаблении ограничений, принятых ранее из-за распространения коронавируса.

Согласно документу отменяется 14-дневная самоизоляция по месту проживания или пребывания для граждан, прибывших из-за рубежа международными вывозными авиарейсами, а также для лиц, совместно с ними проживающих. Постановление вступило в силу с 10 августа.

Как рассказали на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в ИА «Татар-информ», еще одно важное на этой неделе, по мнению руководства здравоохранения, событие - перевод на плановый режим работы 5-й городской больницы в Набережных Челнах. Она была активно задействована в период борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, переход больницы на плановый режим - очередной вестник того, что ситуация кардинально улучшается.

Впрочем, об этом говорят и другие факты. В частности, о том, что уже во второй декаде августа в татарстанских поликлиниках планируется полностью возобновить диспансеризацию населения. Соответствующий приказ об этом готовится в Министерстве здравоохранения РТ. Сам механизм проведения диспансеризации не изменится, ее задержку врачи объясняют исключительно необходимостью всесторонне подготовиться к соблюдению всех противоэпидемических мер.

Тем временем в учебных заведениях продолжается подготовка к новому учебному году. Одним из новшеств станет обязательное измерение температуры студентам дважды в течение дня. Результаты измерений будут заноситься в специальный журнал ответственным лицом, которое определит сам вуз. Эта мера поможет своевременно выявить заболевших и не допустить распространения инфекции.

Еще одна мера, которая, по мнению санитарных врачей, поможет сохранить благоприятную ситуацию по коронавирусу, - постараться отдохнуть в этом году, не выезжая за пределы Татарстана или хотя бы России. Стоит отметить, что специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ продолжают досматривать граждан, прибывших в Россию. Очередной самолет рейса Дубай - Казань прилетел в Казань минувшим вечером - на борту находились 135 пассажиров и 18 членов экипажа. Как сообщила в ходе пресс-конференции замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, 19 пассажиров - татарстанцы, 63 - жители Екатеринбурга, остальные - жители других субъектов РФ.

«Все они досмотрены и проанкетированы, лиц с температурой и подозрением на инфекцию не выявлено, - пояснила Любовь Авдонина. - 19 татарстанцев остались в Казани, екатеринбуржцы после досмотра улетели в свой город, как и остальные пассажиры. Прилетевшие татарстанцы переданы под наблюдение медиков. В течение трех дней они должны пройти ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию и разместить результаты в соответствующем разделе на портале госуслуг».

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 923 жителя республики с респираторными проявлениями. Всего с начала пандемии выявлено 5902 заболевших COVID-19, сделано суммарно свыше 497 тысяч диагностических тестов.