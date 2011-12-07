Не Турцией единой, или все же ею? Топ направлений, куда отправиться отдыхать в бархатный сезон

Можно в Хорватию, а можно и на Мальдивы

Генеральный директор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник рассказал нашему изданию, что все сейчас подчиняется законам ковида и других стихийных бедствий. Самое популярное, как и последние 20 лет, — Турция в летний период и Греция, также есть возможность слетать в Хорватию, большим спросом пользуются и Мальдивы.

«Дешевые путевки люди находят сами в интернете и идут на риск. Потому что дешевое — это всегда риск. Хорошие дорогие люксовые отели есть и в Турции, и в Хорватии, и в Греции, и на Мальдивах», — сказал Пасечник.

Так, по его словам, поездка в Хорватию может обойтись в 1000 евро + авиабилет. За эту сумму вы там сможете провести неделю, отель будет пятизвездочным, включая завтраки, вся сумма рассчитана на одного человека. Тоже самое касается и Греции.

«Есть варианты более дешевые – Тунис, Марокко, это будет стоить 700-800 евро на человека», — сказал эксперт.

Он также отметил, что, начиная со следующей недели возрастут цены на поездки в Турцию. Думаю, путевки можно найти от 50 тыс. рублей на человека», — сказал он нашему изданию.

Вас могут ждать в Доминиканской Республике и Кипре

Директор турагентства AVT Travel Азамат Сабиров в беседе с «Казанскими ведомостями» отметил, что самыми востребованными среди российских курортов у российских туристов остаются Сочи и Краснодарский край, а из зарубежных стран — это Турция, которая привлекает больше всего туристов.

«Поехать туда будет стоить дешевле, чем на Кипр, Египет и Доминикану. Попадание на Кипр создает дополнительные сложности тем, что туда нужно постоянно сдавать ПЦР-тесты, поэтому туристы стремятся в Турцию. Также открылись новые туры на Кубу и в Доминиканскую Республику, но цена пока достаточно высокая», — сказал Сабиров.

Рассказал он и про интерес татарстанцев к Крыму, по его словам, он дороже курортов Краснодарского края, а отельная база не такая большая, чтобы удовлетворить весь спрос. При этом Симферополь интересен туристам, даже несмотря на дожди, все равно спрос не падает.

«Для того чтобы попасть в зарубежные страны туристам обязательно нужно сдавать ПЦР-тесты, а возможно, что в некоторые из них будут пускать только после вакцинации. Однако в Турции не верят в российскую вакцинацию, но тесты требуют, при этом их никто не проверяет. Туристов даже не пугают происходящие там пожары, потому что упавшие резко цены притягивают россиян гораздо больше», — отметил он.

Сабиров подчеркнул, что массовая вакцинация от коронавируса значительно облегчит жизнь путешественником, ведь тогда многие страны откроют свои границы для туристов.

«Одни из самых дорогих туров — это на Мальдивы, Сейшельские острова и ОАЭ, а дешевле всего будет воспользоваться глэмпингом в Татарстане и в целом по стране. В условный Краснодар можно полететь за 3,5 тыс. рублей или на автобусе доехать до Анапы, за эти же деньги снять квартиру и спокойно отдохнуть неделю», — поделился Азамат Сабиров.

Он также заметил, что у татарстанцев значительно вырос интерес к российским курортам, сейчас они качественно изменились, стали гораздо приятнее и комфортнее. Например, в Сочи выросло качество отелей и сервиса несмотря на обилие туристов.

«В России начали понимать, что раз Турция опять открылась, то теперь им надо бороться за туристов, в результате улучшается качество курортов. Сейчас у нас в стране внутренний туризм активно развивается и, может быть, когда-нибудь дойдет до уровня внутреннего туризма США, где он развит на 200%», — заключил собеседник нашего издания.

В Шарм-эль-Шейх и Хургаду можно, если разрешит оперштаб по борьбе с ковидом

Рустем Тарзиманов из «Салават City Center» заявил, что сейчас направление № 1 — Турция, потому что туда есть прямые рейсы из Казани в достаточно большом количестве, там есть хороший выбор отелей на любой вкус и кошелек.

«Есть люди, которые едут, несмотря на все ограничения по вакцинации, в основном — это Сочи. Помимо покупок туристических путевок люди покупают просто авиаперелеты, и количество таких билетов значительно. Это видно и по загрузке рейсов. Точно такая же ситуация и с Антальей — если посмотреть ближайшие даты, то свободных мест на чартерных рейсах практически нет», — отметил Тарзиманов.

Он также сказал, что интерес у жителей республики не угас из-за частых пожаров в Турции, сейчас их пик сошел, и наши туристы снова потянулись туда.

«Самая дешевая путевка обойдется в районе 100 тыс. рублей, а самая дорогая 1,5 млн рублей. ПЦР-тесты от туристов требуются практически везде, по ряду направлений есть ряд послаблений: если ты вакцинирован, то тогда тест не нужен, даже в ту же Турцию», — говорит эксперт.

Тарзиманов дал оценку и изменившимся ценам на путевки, по его мнению, в основном они зависят от курса валют.

«Если растет валюта, то и дорожают путевки. Сейчас сложно все это сравнивать, тот год был пандемийным, сезон начался только в августе. В этом году туристический сезон тоже получился скомканный, потому что 2 месяца не продавались путевки в Турцию из-за того же коронавируса. Все это сказывается на ценообразовании. Я думаю, что цены чуть-чуть в этом году выросли, но не сильно», — поделился наш собеседник.

Рассказал он и том, можно ли улететь татарстанцам на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

«Сейчас авиакомпании получили допуски на рейсы по этим 2 направлениям из регионов, но это не означает, что они получили разрешение на эти полеты. Такое разрешение выдает только штаб по борьбе с коронавирусом, соответственно, если штаб примет такое решение и даст разрешение авиакомпаниям на вылеты из регионов, то появятся и туристические путевки с вылетами из Казани. Если появится Египет, то тогда, возможно, цены на отдых в Турцию скорректируются и станут ниже», — добавил Тарзиманов.

В качестве альтернативы он также предложил туристам отдохнуть на курортах Краснодарского край, а именно в Сочи, который из года в год набирает популярность среди населения.

«По моим ощущениям Крым проигрывает Краснодарскому краю по привлечению гостей, но это зависит от того, что в Сочи гораздо более развита инфраструктура по сравнению с Крымом. Там больше отелей высокого уровня и само расположение города более удобно для посещения на короткие сроки, туда даже можно просто приехать погулять. При этом стоимость проживания в горном кластере в летний период сильно ниже, чем у моря», — заключил Рустем Тарзиманов.