Минниханов: Одной из важнейших задач является обеспечение пригорода Казани инфраструктурой

Одной из важнейших задач является обеспечение пригорода Казани инфраструктурой, отметил президент РТ Рустам Минниханов во время прямого эфира.

Речь идет об Усадьбе Царево, ЖК «Светлый», деревне Куюки, поселке Салмачи и многих других.

Минниханов отметил важность комплексного подхода к решению проблем пригородных населенных пунктов: помимо строительства детских садов и образовательных учреждений, необходимо создавать рабочие места в районах, чтобы людям не приходилось ездить в Казань на работу.

По мнению президента РТ, на этих территориях можно построить индустриальные и технопарки, где граждане могли бы трудиться. Тогда территории пригорода станут ядрами притяжения для людей.