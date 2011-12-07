Президент РТ поручил руководству ГЖФ разобраться с ситуацией расторжения соципотечных договоров

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству Госжилфонда республики разобраться с ситуацией вокруг расторжения соципотечных договоров. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.«Вчера Рустам Нургалиевич [Минниханов] дал жесткое поручение руководителю фонда, чтобы он разобрал всю эту ситуацию, сделал заявление для прессы и объяснил, с чем это связано. Безусловно, мы не поддерживаем такие решения», – подчеркнула Галимова.Замруководителя пресс-службы Президента РТ добавила, что в ближайшее время руководство Госжилфонда обязательно выступит перед прессой и объяснит происходящее. Ранее в ряде СМИ появилась информация об одностороннем расторжении договоров между соципотечниками комплекса «Салават Купере» и Госжилфондом при Президенте РТ.