Чего ждать от «Культурного дневника школьника» в новых реалиях?

Не обязаловка

По традиции такой дневник в начале учебного года получает каждый ученик начальной школы. Его ведение не обязаловка. За эти 7 лет сложилась целая юная культурная команда Татарстана и даже появились свой гимн и родительский комитет.

В этом году в красочной книжке на русском и татарском языках содержится информация о культурных деятелях, объектах и различных мероприятиях республики. Нынче тема дневника — 100-летие ТАССР. В нем ребята ставят отметки о посещении различных культурных объектов и выполняют задания, чтобы лучше усвоить информацию. Для культурного развития детей созданы все условия. Согласно приказу Минкульта РТ от 31 мая прошлого года «Об утверждении порядка бесплатного посещения музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан лицами, не достигшими восемнадцати лет» c 1 июня 2019 года всем школьникам представляется бесплатный билет на посещение музеев, правда, без экскурсий.

Самые активные

Дневник можно вести как в бумажном, так и в виртуальном виде — в форме интернет-блогов на портале культурныйдневник.рф. Помимо блогов дети узнают там новости, общаются, участвуют в мероприятиях, делятся впечатлениями. В течение учебного года проводятся конкурсы среди школьников и родителей. Победители определяются по трем номинациям: «Самый активный пользователь сайта «Культурный дневник школьника», «Лучший культурный дневник школьника», «Самый культурный родитель». Первые во всех номинациях награждаются дипломами и различными памятными призами.

В новых реалиях

В этом году пандемия внесла свои коррективы в реализацию проекта. Если раньше торжественные мероприятия для победителей проходили в Татарском государственном театре кукол «Экият», то в этом году для недопущения распространения COVID-19 призы вручаются в муниципальных образованиях Татарстана. Несомненно, многие ребята и родители расстроились. Ведь традиционное торжественное награждение победителей — это долгожданный праздник для многих детей республики. Но их безопасность и здоровье прежде всего.

Естественно, у родителей возникли вопросы: что ждет проект в этом году? будет ли проводиться республиканская елка и как мотивировать детей? С ними я как почетный член родительского комитета проекта «Культурный дневник школьника» обратилась в пресс-службу Минкультуры РТ. Вот что удалось узнать.

В прошлом году Татарстан стал одной из пилотных площадок нового межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», который реализуется Минкультуры и Минпросвещения России. По итогам прошедшего года рабочая группа проекта анонсировала открытие всероссийского интернет-портала «Культура для школьников», на котором будет размещена вся информация о проекте. Запланировано также создание актуальной афиши событий федерального уровня учреждений культуры, искусства и образования.

С 1 сентября этого года проект стартовал уже во всех 85 субъектах РФ. Учтен положительный опыт реализации нашего республиканского проекта. А вся справочная информация размещена на сайте Минкульта РТ. Причем эта форма сохранится только для начальной школы. В целом новый проект — это комплекс из трех блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура», а также разные акции. Информация об условиях появится на сайтах Минкульта РФ и РТ.

В ноябре для всех российских школьников на странице Яндекса проведут «Культурный марафон», посвященный культуре народов России. Регистрация на него уже открыта.

Эльвира РЫСАЕВА, почетный член родительского комитета республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника»