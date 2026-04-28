Муниципалитеты формируют основу развития территорий: эксперты РТ о роли местного самоуправления

Президент России Владимир Путин на форуме «Малая родина – сила России» подчеркнул, что представители муниципалитетов играют ключевую роль в системе публичной власти и создают базу для развития территорий, а работа на местах и вовлечённость граждан имеют огромное значение. Эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба» обсудили эффективность органов местного самоуправления, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды и меры по их дальнейшему улучшению.

Муниципальный уровень формирует доверие к власти

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков заявил, что тезисы президента о роли муниципалитетов должны стать ориентиром для работы госслужащих на местах. По его мнению, именно муниципальный уровень определяет отношение граждан к власти и её способность реагировать на запросы общества.

«Работа с общественными пространствами на уровне городов даёт людям право выбора, а это очень важно, потому что формирует пространство, где человек живёт постоянно», — отметил он.

Большаков добавил, что за последние годы российские города заметно преобразились, а учёт мнения жителей стал важным фактором укрепления доверия. Дальнейшее развитие программ благоустройства, по его оценке, позволит улучшить муниципальную инфраструктуру.

Двухуровневая система помогает оперативно реагировать

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин подчеркнул, что эффективная деятельность муниципалитетов — одна из фундаментальных основ развития региона. Сохранение двухуровневой системы местного самоуправления обеспечивает возможность быстро реагировать на запросы жителей.

«Местные депутаты — самый близкий к населению орган публичной власти. Они аккумулируют жизненно важные вопросы: от состояния дорог и водоснабжения до работы фельдшерских пунктов, школ и детских садов», — отметил он.

По словам Метшина, в Татарстане реализуется принцип равных возможностей для городских и сельских территорий, а участие жителей в голосовании за объекты благоустройства позволяет направлять ресурсы на наиболее востребованные проекты.

Проекты, которые меняют жизнь

Депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что в республике реализуется широкий спектр муниципальных проектов, охватывающих ключевые сферы жизни: туризм, образование, ЖКХ, коммунальную инфраструктуру, благоустройство общественных пространств, долгосрочное развитие опорных населённых пунктов и программу «Наш двор».

За шесть лет в рамках «Нашего двора» благоустроено более 5 тысяч дворовых территорий. Сохранение двухуровневой системы, по словам Фазылова, повысило эффективность управления территориями. В регионе ведётся работа по повышению квалификации муниципальных кадров, но остаётся необходимость привлекать молодых специалистов, особенно в сельские муниципалитеты, и развивать систему наставничества.