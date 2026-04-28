В Казани за 10 лет число ДТП сократилось почти на 40%, но в 2026 году выросла смертность в авариях

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в исполкоме Казани начальник ГИБДД города Михаил Савин сообщил о положительной многолетней динамике. За последние 10 лет количество дорожно-транспортных происшествий в столице Татарстана снизилось почти на 40% — с 1968 случаев в 2015 году до 1226 в 2025-м. Число погибших за тот же период сократилось вдвое: с 66 до 31 человека.

Положительная тенденция сохраняется и в первом квартале 2026 года — зафиксировано 222 аварии, что на 22 меньше, чем годом ранее. Количество пострадавших снизилось с 314 до 281 человека. Однако число погибших, напротив, выросло с 4 до 8. В ГИБДД это связывают с двумя резонансными крупными авариями, произошедшими в январе и марте, которые унесли жизни пяти человек.

Самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения автомобилей (43,6%) и наезды на пешеходов (39,2%). Основные причины — проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции и игнорирование дорожных знаков.

Параллельно ведется работа по устранению аварийных участков. По словам председателя комитета внешнего благоустройства Альберта Шайнурова, за первые три месяца 2026 года из-за неудовлетворительных дорожных условий произошло 41 ДТП. Выявлено 66 опасных зон, среди которых перекрестки Островского — Пушкина, Чуйкова — Бондаренко, Габишева — Кул Гали и Танковое кольцо. На их модернизацию выделено 150 миллионов рублей. Запланированы установка 430 знаков, монтаж ограждений, устройство 16 «лежачих полицейских», двух светофоров и 27 проекционных переходов. На данный момент работы выполнены на 12%. Кроме того, дорожную разметку обновят на площади более 425 тысяч квадратных метров.