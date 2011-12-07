Психолог: Пережить осеннюю хандру поможет спорт и фильтрация информации

Заниматься спортом, фильтровать информацию и практиковать кумбхаку (дыхательную гимнастику) против осенней хандры и второй волны COVID-19, советует доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

«Если хочешь иметь нормальную психику, ты должен быть в тонусе, выходить в мир, а ты не выходишь. Это социальный аутизм, социальная шизофрения. Социальный аутизм сейчас обострился. Есть люди из группы риска, которые, попадая в эти новые условия, начинают страдать неврозами и депрессиями», — рассказал психолог о проблемах, настигших людей во время самоизоляции.

Чтобы избежать тяжелых психологических последствий пандемии и осенней хандры, психолог также советует обратить внимание на вечные ценности, не зацикливаться на проблеме и больше общаться с оптимистично настроенными и позитивными людьми.