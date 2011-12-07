УФАС по РТ: В Татарстане чаще всего нарушают закон в рекламе финуслуг

В Татарстане с начала 2020 года было выявлено 169 нарушений в области рекламы. Большая часть из них — нарушения закона при рекламе финансовых услуг, сообщила замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

«Из 169 дел 30 — 40 связано со сферой рекламы финансовых услуг, остальные рекламы связаны с автохламом, спамом, рассылками в виде писем от госорганов и другим», — уточнил спикер.

Яфизов отметил, что объем рекламы (в том числе незаконной) в соцсетях и интернете ежегодно увеличивается.