Жителя Нижнекамска посадят на 17 лет за попытку подрыва железной дороги в РТ.

По информации издания «Интерфакс», происшествие случилось еще в июле 2019 года, а приговор Ильшату Зайнагутдинову вынесли уже в декабре. Мужчину обвинили в попытке взорвать железнодорожные пути в Тукаевском районе республики. К счастью, тогда злоумышленников удалось поймать на месте планируемого теракта.

Известно, что первые три года житель Нижнекамска проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.