Казанец приревновал жену и разбил автомобиль ее друга

35-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В ночь на 23 сентября прошлого года мужчина приревновал свою супругу. В пылу ссоры он схватил газовый ключ и несколько ударил им по стеклам и кузову автомобиля Honda, припаркованного во дворе на ул. Гвардейская. Автомобиль принадлежал другу его супруги. Суд назначил подсудимому наказание в виде 220 часов обязательных работ.