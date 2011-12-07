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Казанец приревновал жену и разбил автомобиль ее друга

Инцидент произошел в Казани осенью.
35-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В ночь на 23 сентября прошлого года мужчина приревновал свою супругу. В пылу ссоры он схватил газовый ключ и несколько ударил им по стеклам и кузову автомобиля Honda, припаркованного во дворе на ул. Гвардейская. Автомобиль принадлежал другу его супруги. Суд назначил подсудимому наказание в виде 220 часов обязательных работ.
КВ
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