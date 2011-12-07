Татарстанцы могут получить ИНН в МФЦ

С 12 февраля физические лица могут в МФЦ получить, восстановить или заменить после смены фамилии ИНН. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявила директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в РТ Ленара Музафарова. Заявление на эту услугу можно подать в любом МФЦ Татарстана. Для этого при себе необходимо иметь паспорт. Забрать ИНН заявители могут через 7 дней.