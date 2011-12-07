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Татарстанцы могут получить ИНН в МФЦ

Данная услуга предоставляется с сегодняшнего дня.
С 12 февраля физические лица могут в МФЦ получить, восстановить или заменить после смены фамилии ИНН. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявила директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в РТ Ленара Музафарова. Заявление на эту услугу можно подать в любом МФЦ Татарстана. Для этого при себе необходимо иметь паспорт. Забрать ИНН заявители могут через 7 дней.
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