В Казани представили анимационный научно-популярный ролик, посвященный 100-летию ТАССР

Сегодня в Казани представили анимационный научно-популярный ролик, посвященный 100-летию образования ТАССР. Как рассказал директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов, перед авторами ролика стояла сложная задача: рассказать об истории республики в современном, динамичном формате, чтобы это было интересно смотреть молодежи, школьникам. В 10-минутном ролике отражены основные исторические этапы становления, развития Татарстана. Отметим, что в видео используются эмодзи, с помощью которых создатели попытались передать настроение жителей ТАССР.