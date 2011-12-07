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В Казани представили анимационный научно-популярный ролик, посвященный 100-летию ТАССР

В 10-минутном ролике отражены основные исторические этапы становления, развития Татарстана.
Сегодня в Казани представили анимационный научно-популярный ролик, посвященный 100-летию образования ТАССР. Как рассказал директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов, перед авторами ролика стояла сложная задача: рассказать об истории республики в современном, динамичном формате, чтобы это было интересно смотреть молодежи, школьникам. В 10-минутном ролике отражены основные исторические этапы становления, развития Татарстана. Отметим, что в видео используются эмодзи, с помощью которых создатели попытались передать настроение жителей ТАССР.
КВ
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