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В Казани прошла конференция по профессиональному образованию

На этой неделе в Казани прошла конференция «Профессиональное образование: современная теория и инновационная практика», организованная при поддержке Министерства образования и науки РТ, Академии наук РТ, Общественной палаты РТ и АНО «Академия социального образования».
Местом проведения конференции стал Институт педагогики, психологии и социальных проблем. Обсудить теорию и практику, методику и проблематику современного профессионального образования собрались более 200 специалистов - как российских, так и зарубежных. Обсуждения прошли на пленарном и трех секционных заседаниях, на которых были рассмотрены такие вопросы, как тенденции развития психолого-педагогической науки и образования, психологические аспекты развития профессионального образования, международный опыт реформирования образования и другие.Конференция также была посвящена научному вкладу и педагогическому наследию академика РАО Гузели Мухаметзяновой, ушедшей из жизни в 2013 году. Гузель Валеевна - автор 450 научных работ, в том числе 30 монографий по актуальным вопросам обучения и воспитания в общеобразовательных школах, техникумах, колледжах и высших учебных заведениях, получивших широкую научную известность и международное признание.
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