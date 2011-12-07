Заготавливаете ли вы продукты впрок?

По сообщению торговых сетей, в ожидании второго карантина россияне снова начали скупать некоторые товары первой необходимости. Люди активно приобретают крупы, сахар, консервы. «КВ» спросили простых казанцев: «А вы заготавливаете продукты впрок?».

Римма Салимова, преподаватель психологии, 60 лет:

- Я человек старой закалки, поэтому всегда имею хороший запас необходимых продуктов вне зависимости от ситуации. Так делали мои бабушки и мама. Во все времена настоящие хозяйки именно так и поступали.

Римма Бикбулатова, гувернантка, 67 лет:

- Впрок продукты не заготавливаю, но небольшие запасы делаю сразу после пенсии, пока есть деньги. А дальше тяну как могу. Главное, самое необходимое всегда есть.

Наталья Зайцева, главный бухгалтер, 51 год:

- Продукты впрок никогда не закупаю. Захотела, например, курицу сегодня, после работы покупаю и варю. Или для овощного салата беру нужное количество на семью на один раз. Живу одним днем. Единственное, что делаю, это разные овощные заготовки, так как их очень любят мои дети.

Диана Ессаулова, риелтор, 36 лет:

- Продукты впрок не покупаю, ни в период самоизоляции не запасалась, ни до того. Покупаю с небольшим запасом. Например, если это макароны, то две-три пачки, или две пачки гречки. В холодильнике могу хранить разные консервы до 5 банок. Скажем, банку кукурузы, оливок. А так чтобы закупаться мешками, ящиками, такого нет.

Ахмет Янгуразов, пенсионер, 81 год:

- В любое время года независимо от ситуации имею в доме солидный запас: мешок муки, сахара, риса, картошки. В морозильнике храню замороженные овощи, фрукты, ягоды. На зиму закатываю варенья, компоты. Всегда есть запас мяса на какое-то время. Это очень удобно, не надо постоянно ходить в магазин. Всегда все под рукой, а главное, на душе спокойно.

Опрос провела Гузель КАНЧУРИНА, слушатель школы стажера