Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На Право-Булачной улице Казани заменят ливневки до 30 августа

После ремонта на улице будет скапливаться меньше воды и станет чище, заверили в мэрии.

На Право-булачной улице меняют водоотводные ливневки, из-за которых было много шума на улице. Ремонт проходит на участке между улицами Университетской и Астрономической. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Администрации Вахитовского и Приволжского районов.

На этом участке дороги установят специальные полимербетонные блоки. Такие конструкции успешно применяются в Европе. Что касается Казани, то здесь подобные ливневки установлены по улице Дзержинского, отмечается в публикации. 

Всего с начала года в Казани дорожные службы прочистили 2,5 км ливневок.

КВ
Лента новостей