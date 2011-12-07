На Право-Булачной улице Казани заменят ливневки до 30 августа

На Право-булачной улице меняют водоотводные ливневки, из-за которых было много шума на улице. Ремонт проходит на участке между улицами Университетской и Астрономической. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Администрации Вахитовского и Приволжского районов.

На этом участке дороги установят специальные полимербетонные блоки. Такие конструкции успешно применяются в Европе. Что касается Казани, то здесь подобные ливневки установлены по улице Дзержинского, отмечается в публикации.

Всего с начала года в Казани дорожные службы прочистили 2,5 км ливневок.