Более 70% жителей Альметьевского района приняли участие в голосовании

В Татарстане идет единый день голосования. О том, как избирательный процесс проходит в Альметьевском районе, рассказал в ходе пресс-конференции его глава — Тимур Нагуманов.

Чиновник отметил, что к 10 часам утра 13 сентября своим избирательным правом воспользовались свыше 70% насления Альметьевского района и непосредственно Альметьевска. Тимур Нагуманов подчеркнул, что высокая явка во многом обусловлена тем, что 11 сентября работникам многих предприятий были выделены свободные часы для посещения избирательных участков.

Глава района также отметил, что все избирательные участки обеспечены индивидуальными средствами защиты и проходят регулярную дезинфекцию.

Сегодня в Альметьевске проходит фестиваль еды, а вечером жителей города ожидает праздничный концерт.