Песков назвал образными слова Путина о возможном уходе на карантин

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что слова Владимира Путина об уходе на карантин были образными. Об этом пишут РИА Новости.

В Кремле на встрече с членами паралимпийской сборной Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с COVID-19 очень тяжелая и что он тоже может уйти на карантин.

Он отметил, что в его окружении тоже болеют много людей. Врачи продолжают свои исследования, но нужно продолжать разбираться в этом деле.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много кто болеет вокруг», — отметил Путин.

Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин говорил о карантине «образно».

На 13 сентября в России зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом. РФ занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

В Республике Татарстан за весь период выявлено 26 115 случаев COVID-19. Вакцинировались около 1 млн человек и 901 058 получили вторую дозу вакцины.