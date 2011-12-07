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В Казани нуждающимся раздадут продуктовые наборы

Благотворительность пройдет в рамках акции «Дорога жизни».

В Казани в рамках акции «Дорога жизни» нуждающимся раздадут продуктовые наборы, сообщает координатор акции Владимир Новиков.

«В рамках акции с помощью президентского гранта раздаем 320 наборов еды и 150 ланч-боксов в месяц. В один набор входят подсолнечное масло, тушенка, крупы и другие продукты. Эта акция продлится полгода», — уточнил Новиков.

Продуктовые наборы получат слепые и глухие, граждане, граждане с диагнозом ДЦП, одинокие пенсионеры, малообеспеченные семьи, одинокие матери с детьми-инвалидами, ветераны ВОВ, иностранные студенты.

Напомним, акция «Дорога жизни» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. С 1 апреля по 23 мая волонтеры акции раздали более 75 тыс. продуктовых наборов. 

КВ
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