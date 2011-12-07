В «Салават Купере» заселили 255 татарстанских семей

В ЖК «Салават Купере введен в эксплуатацию новый дом на ул. Наиля Юсупова, 4. Ключи от квартир в этом доме получили 255 семей — соципотечники, бюджетники и жители из районов Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе Госжилфонда РТ.

«В этом году по линии Госжилфонда строится 4,9 тыс. квартир, то есть порядка 5 тыс. татарстанцев смогут улучшить свои жилищные условия. В доме будут проживать сотрудники бюджетных организаций. Здесь есть квартиры для многодетных семей», — уточняется в сообщении.

В новой новостройке 17 этажей и 3 подъезда, в каждом из которых два лифта — грузовой и пассажирский. Новые хозяева получили квартиры с чистовой отделкой, оборудованной сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками и регуляторами тепла.