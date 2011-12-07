Залаков объяснил ситуацию с увеличением цен на масло, муку и сахар в Татарстане

Накануне в Доме Правительства РТ состоялось совещание, на котором обсудили повышение цен на подсолнечное масло, пшеничную муку и сахар.

Как объяснил замминистра сельского хозяйства Наиль Залаков, подорожание продуктов кажется значительным лишь в связи с резким падением оптово-отпускных цен в прошлом году. За килограмм сахара в этом году они были на уровне 44 рублей, сейчас цены снижаются. Чтобы подобные ситуации не возникали, ведомство запланировало на 2021 год увеличение посевных площадей до 54 тыс. га.

А что же касаемо подсолнечного масла, то цена без НДС до 80,7 руб./кг поднялась из-за дефицита сырья на российском рынке и ростом закупочных цен на маслосемена. С начала следующего года начнет действовать постановление об увеличении вывозной пошлины до 30% от таможенной стоимости на семена подсолнечника и рапса, что по мнению властей поспособствует стабилизации ценообразования.

Также повышение стоимости на зерно повлияло на цену муки от 33% до 23%. Дабы удержать ситуацию под контролем, республика выделит субсидии на возмещение убытков хлебопекарным предприятиям.