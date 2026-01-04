Владельцам земельных участков напомнили о сроках их освоения

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые требования к использованию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и садоводство. Как напомнили в Минземимуществе Татарстана, владельцам дается до трех лет с момента оформления прав, чтобы начать освоение земли.

Под освоением понимается подготовка участка к использованию: планировка территории, очистка от мусора и сорной растительности, осушение, корчевание и другие базовые работы. Закон также вводит четкие критерии, по которым участок могут признать неиспользуемым.

Так, для земель под застройку нарушением считается отсутствие зарегистрированного здания в течение пяти лет, для ИЖС — семи лет. Садовые и огородные участки могут признать заброшенными, если более половины их площади зарастает сорняками выше одного метра. Общими основаниями остаются захламление территории или разрушение построек без попыток восстановления.

Контроль за соблюдением требований возложен на Росреестр и муниципальные власти. В случае изъятия участок выставляется на торги, а бывшему собственнику возвращают вырученные средства за вычетом расходов.

В министерстве подчеркивают, что цель нововведений — не изъятие земли, а стимулирование владельцев привести участки в порядок или распорядиться ими иным образом.