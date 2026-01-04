УНИКС начал год с победы над «Локомотив-Кубанью»

УНИКС одержал гостевую победу над «Локомотив-Кубанью» в очередной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 81:77 (15:18, 31:28, 17:16, 18:15). Дишон Пьер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков при 15 подборах. Аналогичное количество очков себе в актив занёс Дмитрий Кулагин, сделавший также семь результативных передач.

Победная серия УНИКСа растянулась до семи встреч подряд. Для краснодарской команды это поражение стало пятым в семи последних играх, «Локомотив-Кубань» опустился на пятую строчку в таблице.