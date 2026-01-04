УНИКС начал год с победы над «Локомотив-Кубанью»

news_top_970_100
Спорт
4 января 2026  19:59
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС одержал гостевую победу над «Локомотив-Кубанью» в очередной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 81:77 (15:18, 31:28, 17:16, 18:15). Дишон Пьер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков при 15 подборах. Аналогичное количество очков себе в актив занёс Дмитрий Кулагин, сделавший также семь результативных передач.

Победная серия УНИКСа растянулась до семи встреч подряд. Для краснодарской команды это поражение стало пятым в семи последних играх, «Локомотив-Кубань» опустился на пятую строчку в таблице.

news_right_column_240_400
Новости
УНИКС начал год с победы над «Локомотив-Кубанью»
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в первом матче 2026 года
В Татарстане из-за снегопадов запустили план «Буран»
В Казани работают 14 лыжных баз для активного зимнего отдыха
В Казани работают 14 лыжных баз для активного зимнего отдыха
Никита Лямкин помещен в список травмированных игроков
Владельцам земельных участков напомнили о сроках их освоения
На платной трассе Казань - Альметьевск в массовом ДТП погибли четыре человека
Движение по трассе Алексеевское — Альметьевск полностью приостановлено