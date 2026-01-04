В Татарстане из-за снегопадов запустили план «Буран»

В республике введён специальный режим реагирования на ухудшение погоды — с 14:00 4 января начал действовать план «Буран». Соответствующее решение принял премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на фоне сильных снегопадов и образования заносов на дорогах.

Режим предполагает усиленную работу служб для поддержания проезда на автомобильных и железнодорожных маршрутах. Министерствам, ведомствам и профильным организациям поручено задействовать необходимые силы и технику.

Муниципальные власти обязаны каждые шесть часов направлять информацию о ситуации и выполнении мероприятий в Минтранс республики и оперативные службы МЧС, а также информировать жителей о состоянии трасс. Общую координацию работ осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

План «Буран» будет действовать до полного устранения последствий неблагоприятных погодных условий.