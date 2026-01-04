В РТ сняли ограничения для грузовиков и автобусов на нескольких трассах

Вечером 4 января в республике возобновили движение пассажирского и грузового транспорта на ряде федеральных автодорог, ранее закрытых из-за непогоды. Ограничения были отменены с 19:00 после улучшения дорожной обстановки, сообщили экстренные и дорожные службы.

Для проезда вновь открыты участки трассы М-7 «Волга» в направлении Казани, подъезд к Кирову, а также дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск и А-151 Цивильск — Ульяновск. Кроме того, восстановлено движение на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск.

При этом часть ограничений в регионе пока сохраняется. Для автобусов и большегрузов по-прежнему закрыт участок трассы Р-239 Казань — Оренбург, а движение всех видов транспорта остается приостановленным на федеральных магистралях М-5 «Урал» и М-12.

В дорожных службах подчеркнули, что ситуация продолжает находиться под контролем, а решения о дальнейшем открытии трасс будут приниматься с учетом погодных условий.