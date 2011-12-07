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В Казани открывается запись на бесплатную консультацию юристов

Сотрудники фонда напоминают, что при посещении необходимо соблюдать масочный режим.

Юридическая служба благотворительного фонда «День добрых дел» продолжает свою работу. Консультацию юристов можно получить по разной тематике, сообщает пресс-служба фонда. 

Расписание работы юристов в январе:

Еженедельно по четвергам, 10.00-12.00.

Консультация юриста по общим вопросам. 

20 января, 10.00-12.00.

Прием по вопросам ЖКХ. На вопросы посетителей ответят сотрудники Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

27 января, 10.00-12.00.

Прием по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, проведут специалисты Росреестра и Кадастровой палаты РТ. 

29 января 10.00-12.00.

Консультацию проведет юрист по семейным вопросам и представитель уполномоченного по правам ребенка по РТ. В перечне тем: брачные конктракты, раздел имущества при разводах, споры супругов. 

Прием юристов будет проходить по адресу ул. Калинина, 3 (Благотворительный склад «Хорошие руки»).

Для того, чтобы попасть на консультацию, необходима предварительная запись по телефону: 236-65-61.

Сотрудники фонда напоминают, что при посещении необходимо соблюдать масочный режим. 

          

          

КВ
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