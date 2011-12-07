В Казани открывается запись на бесплатную консультацию юристов

Юридическая служба благотворительного фонда «День добрых дел» продолжает свою работу. Консультацию юристов можно получить по разной тематике, сообщает пресс-служба фонда.

Расписание работы юристов в январе:

Еженедельно по четвергам, 10.00-12.00.

Консультация юриста по общим вопросам.

20 января, 10.00-12.00.

Прием по вопросам ЖКХ. На вопросы посетителей ответят сотрудники Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

27 января, 10.00-12.00.

Прием по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, проведут специалисты Росреестра и Кадастровой палаты РТ.

29 января 10.00-12.00.

Консультацию проведет юрист по семейным вопросам и представитель уполномоченного по правам ребенка по РТ. В перечне тем: брачные конктракты, раздел имущества при разводах, споры супругов.

Прием юристов будет проходить по адресу ул. Калинина, 3 (Благотворительный склад «Хорошие руки»).

Для того, чтобы попасть на консультацию, необходима предварительная запись по телефону: 236-65-61.

Сотрудники фонда напоминают, что при посещении необходимо соблюдать масочный режим.