В Казани открывается запись на бесплатную консультацию юристов

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Юридическая служба благотворительного фонда «День добрых дел» продолжает свою работу. Консультацию юристов можно получить по разной тематике, сообщает пресс-служба фонда.
Расписание работы юристов в январе:
Еженедельно по четвергам, 10.00-12.00.
Консультация юриста по общим вопросам.
20 января, 10.00-12.00.
Прием по вопросам ЖКХ. На вопросы посетителей ответят сотрудники Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.
27 января, 10.00-12.00.
Прием по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, проведут специалисты Росреестра и Кадастровой палаты РТ.
29 января 10.00-12.00.
Консультацию проведет юрист по семейным вопросам и представитель уполномоченного по правам ребенка по РТ. В перечне тем: брачные конктракты, раздел имущества при разводах, споры супругов.
Прием юристов будет проходить по адресу ул. Калинина, 3 (Благотворительный склад «Хорошие руки»).
Для того, чтобы попасть на консультацию, необходима предварительная запись по телефону: 236-65-61.
Сотрудники фонда напоминают, что при посещении необходимо соблюдать масочный режим.