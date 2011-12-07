Двое казанцев, вооружившись пистолетом, атаковали жителей Ульяновска

6 февраля в полицию обратились жители Ульяновска, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Они рассказали, что приехали в Казань для покупки авто. Совершив сделку, они отправились обратно, но по пути машина сломалась. Во время остановки их настигли продавцы и, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрали телефоны и денежные средства. Налетчиков оперативно задержали: ими оказались двое казанцев в возрасте 21 и 29 лет, в совершении преступления они сознались. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».