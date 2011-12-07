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На железнодорожных переездах появятся видеокамеры

На железнодорожных переездах появятся видеокамеры
Сегодня на сорок пятом заседании Государственного Совета РТ был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Документ обязывает собственников оборудовать железнодорожные переезды на путях общего пользования фото- и видеокамерами для фиксации нарушений правил проезда. Кроме того, документ предписывает: для того, чтобы построить что-либо в границах придорожной полосы, нужно согласовать предстоящее строительство с владельцем автомобильной дороги. Законопроект уже сегодня будет направлен на подписание Президенту Татарстана, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. 
КВ
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