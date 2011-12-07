Владимир Путин призвал субъекты России перенимать опыт Татарстана

Президент РФ находился в Татарстане с рабочим визитом 12 февраля. Он провел в самом молодом городе страны Иннополисе расширенное заседание Президиума Госсовета РФ. Оно было посвящено улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды, сообщает ИА «Татар-информ».До заседания Президиума Госсовета Президенту России в Казани презентовали обновленный культурно-спортивный центр «Московский». Там же Владимир Путин встретился с представителями общественности города. На встрече обсуждались вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда».Президент России отметил, что Казань является одним из самых динамично развивающихся городов страны. «Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани и заходили в один из этих домов. Землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны», - сказал Владимир Путин.«Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч и обсуждений. Мы запускаем целую серию национальных проектов, которые должны обеспечить наше движение вперед по ключевым направлениям. На это мы сконцентрировали очень большие средства и приняли решение об источниках финансирования. Нужно, чтобы это все заработало, как хорошие часы», - отметил Владимир Путин. Он сказал, что значительный объем денег выделяется федеральным центром, а основной объем работы идет в субъектах. «Поэтому крайне важно наладить совместную работу между центром, регионами, муниципальным уровнем и теми, кто задействован в реализации всех этих проектов. Это общественные организации, бизнес и профессиональные сообщества», - заявил Президент РФ.Владимир Путин привел в пример опыт Казани по взаимодействию с жителями города при благоустройстве городской среды и создании новых общественных пространств. «В Казани сложилась хорошая практика привлечения людей на первичной стадии подготовки проекта. Кстати говоря, Градостроительный кодекс не запрещает это делать, наоборот, указывает, что это возможно», - отметил глава государства.Во время встречи Владимира Путина с общественностью обсуждалась также реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Президент России отметил, в этой сфере нужно внедрять современные стандарты, а граждане должны участвовать в процессе принятия решений. Говоря о проблеме обманутых дольщиков, Владимир Путин отметил, что стране придется принять непростые решения, связанные со сложностями в этом секторе экономики. Он пообещал продолжить поддерживать обманутых дольщиков на федеральном уровне.На расширенном заседании Президиума Государственного Совета, которое проходило в Иннополисе, Президент РФ Владимир Путин призвал все субъекты Российской Федерации перенимать опыт Татарстана по защите обманутых дольщиков. «Я обращаюсь к руководителям субъектов федерации: люди ждут от нас эффективных действий. Опыт положительной работы есть в том числе и в Татарстане, нужно перенимать эти практики», - сказал Владимир Путин. Президент России также отметил необходимость принятия инициатив от жителей городов в плане обустройства городской среды. Он призвал власти муниципалитетов обратить особое внимание на обустройство окраин. В этом нужно опираться на опыт зарубежных стран и крупных российских городов, которые принимали участие в ЧМ по футболу 2018 года, в том числе Москвы и Казани. Находясь в Иннополисе, Президент РФ Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеосвязи приняли участие в церемонии начала промышленной отгрузки автобензинов на входящем в структуру «Татнефти» нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Проектная мощность производства автобензинов - 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно планируется выпуск до 3 тыс. тонн качественного топлива с оптимальными эксплуатационными и экологическими характеристиками. План развития проекта «ТАНЕКО» рассчитан до 2026 года. Это крупнейший федеральный проект в нефтеперерабатывающей отрасли. Владимир Путин поздравил коллективы ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО» с большой трудовой победой и пожелал дальнейших успехов.Во время двусторонней встречи по итогам расширенного заседания Госсовета РФ Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил главе российского государства Владимиру Путину о подготовке к чемпионату WorldSkills-2019, который состоится в августе в Казани. «Планируем, что 22-го числа пройдет церемония открытия, без Вас открывать не хотим. Церемония пройдет на футбольном стадионе, ее готовит команда Игоря Крутого», - сказал Минниханов. «Мы хотим, чтобы в рамках чемпионата была принята декларация о рабочих специальностях, в мире еще никто такого не делал. Просили бы Вас дать такое поручение. Все страны нуждаются в пропаганде рабочих профессий», - пояснил Минниханов. «Мы вас поддержим, хорошо», - ответил Путин.В рамках визита в Иннополис Президент России Владимир Путин встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Он поблагодарил первого Президента Татарстана за реализацию комплексного проекта по возрождению острова-града Свияжск и древнего Болгара, отметил вклад Минтимера Шаймиева в создание исламской академии в республике. Также Президент России встретился с капитаном команды «КАМАЗ-Мастер» Владимиром Чагиным, который рассказал главе государства о прошедшей гонке «Дакар» и пригласил его на ралли «Шелковый путь». Кроме того, Чагин рассказал о реализации программы туристическо-транспортных хабов по территории России.