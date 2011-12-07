Летом казанцам официально разрешат купаться на восьми городских пляжах

Исполнительный комитет Казани утвердил перечень пляжей, на которых официально разрешат купание в летний сезон 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в городском сборнике документов. Казанцам разрешат купаться на пляжах «Локомотив» возле портовой дамбы, «Нижнее Заречье» у Зареченской дамбы Казанки в Кировском районе, «Комсомольский» в Дербышках, а также на Глубоком, Лебяжьем и Изумрудном озерах и в водоеме Парка Победы. С 1 июня по 1 сентября у всех разрешенных мест купания ежедневно с 09.00 до 20.00 организуют дежурство спасателей. Также пляжи будут патрулировать отряды полиции. На них возложили ответственность за пресечение на пляжах несанкционированной торговли, фактов нарушения природоохранного законодательства, случаев распития спиртных напитков и других противозаконных действий. До открытия купального сезона специалисты обследуют дно водоемов, проведут анализ воды и почвы. В детских садах и школах до 21 мая проведут занятия по безопасности на воде, а также по приемам и способам оказания помощи утопающим.