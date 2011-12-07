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На фасаде колледжа искусств в Набережных Челнах появился новый мурал

Заняться этой работой местного художника попросила главный архитектор города Малика Шамсиева.

На фасаде колледжа искусств в Набережных Челнах появился новый мурал. О об этом в своих социальных сетях сообщил создатель граффити – руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов

«Как сапожник без сапог, здание челнинского колледжа искусств внешне мало отражало специфику заведения. Типичная такая общеобразовательная школа. Мимо пройдешь и не заметишь», –  написал он в своей публикации.

По его словам, исправить эту ситуацию ему доверила главный архитектор города Малика Шамсиева. Он пояснил, что необходимо было подчеркнуть специфику этого учебного здания с помощью простого и понятного граффити на фасаде.

«Граффити получилось динамичным, легким и подходящей по содержанию», - резюмировал он.

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