«Антивирусная стратегия»: борьба за молодежь и триллион рублей инвестиций

— За несколько дней мир, окружающий нас, кардинально изменился. Ограничения, связанные с распространением вируса, серьезно подкосили городскую экономику. Но безопасность и жизнь людей для нас высший приоритет, — взял слово мэр Казани.

Он упомянул, что город подкрепил федеральные и республиканские меры поддержки своими, что позволит сэкономить бизнесу около 760 млн рублей.

— В ответ бизнес не остался в стороне. Огромное спасибо нашим благотворителям за помощь нуждающимся продуктовыми наборами, медикаментами, средствами гигиены. Не буду перечислять конкретные имена и предприятия. Благие дела не просят огласки, — заявил Метшин.

Планы перевыполнены

Градоначальник в первой части своего выступления подвел итоги работы гордумы предыдущего созыва.

— С нынешним депутатским составом мы неплохо потрудились, многого достигли. Пять лет назад поставили для себя 12 задач, приоритетов. Все они полностью выполнены и перевыполнены, — отрапортовал мэр.

В городе прошли чемпионаты мира по футболу и водным видам спорта, стандартам WorldSkills и ряд других знаковых событий. За минувшие 5 лет в Казани возвели 4,124 млн кв. м жилья, город стал флагманом по темпам и качеству капитального ремонта. Успели построить 39 детсадов и 13 школ, капитальный ремонт затронул 85 садиков и 57 школ.

В 2018 году Казань вошла в пятерку самых чистых городов мира. В 2019-м по состоянию дорожного хозяйства она заняла 1-е место в России. За 5 лет отремонтировано более 1,5 тыс. дворов. Современный облик обрели 98 парков и скверов, ставших излюбленными местами отдыха жителей и гостей столицы. Возрождены два полностью высохших озера — Большое и Светлое Лебяжьи. Казань стала городом высокотехнологичной медицины и здорового образа жизни. Созданы медицинские учреждения европейского уровня, отремонтировано более 80 больниц и поликлиник, построено порядка 100 спортивных площадок и 15 современных спортивных объектов.

Спорт стал стилем жизни почти для половины горожан. Наряду с успехами в медицине это положительным образом повлияло на продолжительность жизни казанцев — она достигла отметки 75,5 лет, что почти на 4,5 года больше, чем 5 лет назад.

— Огромное внимание уделялось поддержке молодых казанцев, вопросам их образования и самореализации, организации полноценного досуга. Ведется беспрецедентная работа по ремонту подростковых клубов и загородных лагерей. Благодаря инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова впервые за свою историю капитально отремонтированы городские дворцы культуры: КДК им. Ленина, «Заречье», КЦ «Московский», «Сайдаш», ДК им. Саид-Галиева, — напомнил Метшин.

В 2019 году Казань вошла в тройку городов, которые претендуют на звание европейской молодежной столицы 2023 года, и в десятку самых перспективных городов России по версии Forbes.

— Высокий уровень развития столицы РТ порождает и высокий уровень ожиданий населения. Мы не прячемся от проблем, знаем о них, четко представляем пути решения и последовательно решаем их, — подчеркнул градоначальник.

Экономике города нужен триллион рублей

На грядущие выборы в городскую Думу единороссы идут с новой программой. В ее основе — забота о людях, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации.

Опираясь на данные социсследований, мэр сделал вывод, что возвращение к нормальному образу жизни после пандемии сегодня волнует больше 50% казанцев, а на втором месте восстановление доходов семьи. Это было учтено в проекте программы «Антивирусная стратегия — 2020 — 2025». В ее основе четыре блока.

Первый блок — «Здоровое общество». В его основе формирование, сохранение и укрепление здорового общества. В числе ключевых задач здесь развитие системы здравоохранения, превращение его в ключевую сферу государственной политики.

— Необходимо за эти 5 лет построить еще 6 новых больниц и 6 новых поликлиник, в том числе ДРКБ-2 в Заречье. Она должна стать для детей таким же высокотехнологичным и комфортным центром, каким стала для взрослых 7-я городская больница. Еще 15 объектов здравоохранения необходимо капитально отремонтировать и дооснастить, чтобы в каждом районе появились современные, оборудованные всем необходимым медицинские центры, доступные для каждого, — сказал Ильсур Метшин.

Планируется пересмотреть условия оплаты и работы медиков, чтобы им не приходилось работать по две смены и чтобы они получали достойную зарплату.

Второй блок — «Зеленый город». Он подразумевает повышение экологического благополучия города. В ближайшей перспективе в Казани появятся еще 6 новых парков, а всего запланировано создание 12 общественных пространств. Продолжится работа по строительству очистных сооружений и благоустройству города, предстоит провести рекультивацию иловых полей. Кроме того, стоит задача по очистке рек и водоемов, внедрению новых стандартов обращения с мусором.

Мэр напомнил, что 8 лет назад он приводил нелицеприятную статистику — тогда в Казани за 2011 год зарегистрировали 24 тыс. новых автомашин, а посадили 7 тыс. деревьев. В следующую пятилетку будет высажено более 100 тыс. деревьев.

Третий блок — «Повышение уровня доходов горожан».

— В условиях пандемии мы должны максимально сохранить уровень жизни казанцев, обеспечить условия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, — расставил акценты Метшин.

В планах на ближайшие годы — разработать новые, эффективные формы поддержки малого бизнеса, бороться с серым рынком и работать над увеличением фонда оплаты труда на предприятиях и в организациях. Обеспечить совокупный приток инвестиций в экономику города за 5 лет в объеме триллиона рублей, создать условия для увеличения темпов роста экономики. Мэр подчеркнул, что к 2025 году средняя заработная плата в Казани должна стать не менее 55 тыс. рублей.

Четвертый блок — «Образование мирового уровня».

Ильсур Метшин заявил, по прогнозам, через 5 лет количество школьников в городе вырастет до 200 тысяч. Поэтому в Казани продолжат строить новые детские сады и школы, а также ремонтировать действующие.

— Вместе с обновлением материальной базы необходимо повысить и качество образования — от детского сада до высшей школы. Современные технологии и добрые двухсотлетние традиции казанской научной школы — вот тот магнит, который притянет в Казань лучшую молодежь, сделает наш город еще более конкурентоспособным, — сказал мэр города.

По итогам XXXIII конференции казанского местного отделения партии определили 47 кандидатов в депутаты гордумы. Две трети от этого числа — новые лица. Партсписок возглавил Ильсур Метшин, на второй строчке — его заместитель Евгения Лодвигова, а замыкает тройку главврач РКБ Рафаэль Шавалиев.