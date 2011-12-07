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Пятеро несовершеннолетних челнинцев подозреваются в серии грабежей

Подростки ограбили магазины по продаже еды и косметики, а после напали на 50-летнего мужчину.

В Набережных Челнах возбудили дело в отношении пятерых подростков, которых подозревают в серии грабежей. Об этом пишут «Челнинские известия».

Следствием установлено, что первое преступление банда несовершеннолетних совершила минувшей весной. Тогда пятеро жителей автограда ограбили магазины по продаже еды и косметики. Спустя два месяца подростки подняли ставки и уже напали на 50-летнего мужчину. У пострадавшего отобрали телефон, барсетку и 200 тысяч рублей.

На данный момент двоих челнинцев поместили под домашний арест. Двое других находятся под подпиской о невыезде. Самого старшего из них отправили в колонию.

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