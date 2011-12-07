На августовском совещании работников Минобразования республики Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что учебный год планируется начать в традиционном очном формате.

Минниханов отметил, что отрасль образования одна из первых столкнулась со сложностями, возникшими в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, связанных с пандемией COVID-19. Но несмотря на них, педагоги республики, по его словам, достойно справились с возникшей ситуацией.

С 1 сентября новый учебный год планируется начать в традиционном очном формате. Но вместе с тем, как подчеркнул глава РТ, следует быть готовыми к различным сценариям развития событий с учетом имеющегося опыта.