Талантливых детей со всей страны приглашают поучаствовать во Всероссийском «Марафоне талантов»

Во Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов» приглашают поучаствовать детей со всей России. Конкурс дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных концертных площадках страны и на телевидении.

Уже на протяжении 6 лет к участию присоединяются люди из разных регионов России. Однако в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводится в дистанционном формате.

В рамках проекта участие примут звездные гости и артисты российской эстрады. Они проведут для юных талантов мастер-классы и поделятся уникальными знаниями и навыками с конкурсантами.