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Талантливых детей со всей страны приглашают поучаствовать во Всероссийском «Марафоне талантов»

В этом году конкурс будет проходить в онлайн-формате.

Во Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов» приглашают поучаствовать детей со всей России. Конкурс дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных концертных площадках страны и на телевидении.

Уже на протяжении 6 лет к участию присоединяются люди из разных регионов России. Однако в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводится в дистанционном формате.

В рамках проекта участие примут звездные гости и артисты российской эстрады. Они проведут для юных талантов мастер-классы и поделятся уникальными знаниями и навыками с конкурсантами.

КВ
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