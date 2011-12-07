Казань и еще пять городов будут участвовать в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта

Казань включили в список шести пилотных российских городов, где будет реализован новый федеральный проект «Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях», — сообщил замминистра экономики РФ Андрей Иванов.

«Предложили на ближайшее время для финансирования пять административных центров субъектов. Плюсом к пяти идет Тверь. Из пятерки это — Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Казань. Сейчас обсуждаем Нижний Новгород. Это города, по которым есть первые прикидки. Только по пяти городам до 2025 года, если комплексно реализовать эту услугу, программа позволит закупить 845 трамваев, 700 троллейбусов и 5,4 тыс. автобусов. Объем инвестиций составит 241 млрд рублей», — отметил Иванов.

Программа рассчитана до 2030 года. В нее планируют инвестировать 620 млрд рублей. Также предполагается, что в городах, вошедших в программу, изменится стоимость проезда на общественном транспорте.

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».