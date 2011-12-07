Сотрудников ЦСМ Татарстана наградили почетными грамотами Росстандарта

Сегодня, 14 октября, в ФБУ «ЦСМ Татарстан» в рамках празднования ежегодного Всемирного дня стандартов наградили сотрудников учреждения почетными грамотами Росстандарта.

В текущем году для подчеркивания роли в стандартизации во всех сферах жизни этот день проходит под девизом «Стандарты на защите планеты». Отмечается, что они охватывают все аспекты энергосбережения, качества воды и воздуха, устанавливают типовые технологии работ и методы измерений, а также способствует повторному использованию ограниченных ресурсов и повышению энергоэффективности.

Россию же по данным вопросам в международных организациях представляет Росстандарт. А основу его составляют государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний. Представителем республики выступает ФБУ «ЦСМ Татарстан». Учреждение проводит работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

Так, в рамках праздника директор республиканского центра Фарид Туктаров наградил сотрудников учреждения за достигнутые результаты деятельности почетными грамотами Росстандарта и памятными медалями в честь 100-летия со дня образования ТАССР. После он пожелал им успехов в развитии стандартизации «как важного фактора в реализации национальных проектов, планов модернизации, цифровизации и в целом социально-экономического развития нашей страны».