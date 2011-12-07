В Татарстане еще 36 человек заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 34 — контактные. 13 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти — от 70 до 80 лет, восьми — от 50 до 60 лет, четырем — от 60 до 70 лет, двоим — от 18 до 30 лет, одному от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 23 человека, три случая — в Зеленодольском районе, по два случая — в Буинском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах, по одному случаю — в Агрызском, Высокогорском, Пестречинском и Сармановском районах.

Всего, по данным на 14 октября, в Татарстане зарегистрировано 7654 случая COVID-19, из них 6 484 человека — выздоровели (+63 за минувшие сутки), 92 человека — скончались.







