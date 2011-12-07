Варвара «заварварит» морозы

В народе метко говорили: «Придет Варвара, заварварят и морозцы», «Трещит Варюха, береги нос да ухо». Сохранилось множество традиций и примет, связанных с этим днем.В народе исстари было замечено:- если на Варвару сильно подморозило, то будет холодно в ближайшие несколько дней;- если на небе нет звезд, скоро потеплеет;- если дым из трубы расстилается по земле - скоро придет оттепель;- если закат вечером красного цвета, то день будет морозный, но солнечный, а если закат в облаках, то следует ожидать сильный снегопад.До солнцеворота еще больше недели, так что дни пока не становятся светлее. Да и не светом Варвара, а крепкими морозами в народе славилась: «К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит».Распространена была и красивая сказка перед приближающимся Новогодьем. Говорили, что в день Варвары ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже - все вокруг замрет в ледяном оцепенении, скажет слово - оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой - затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных «пощечин» уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают...