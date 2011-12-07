Правительство РФ ввело экспортную пошлину на подсолнечник

В России ввели экспортную пошлину в размере 30% на подсолнечник. Такие меры помогут снизить цены на семечки и стабилизировать стоимость масла, сообщил ИА «Татар-информ» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Рынок на это решение уже отреагировал снижением цен на подсолнечник. Мы понимаем обеспокоенность, которую недавно высказал Президент РФ касательно роста цен, поэтому наши предприятия решили действовать на опережение. Уже сейчас, в преддверии новогодних праздников, мы, как социально ответственный бизнес, снижаем цены на подсолнечное масло, не дожидаясь окончательного снижения цен на сырье», — сказал собеседник агентства.

Теперь за вывоз семечек нужно будет заплатить 165 евро за тонну (около 14 тыс. рублей). Подобные меры будут действовать с 9 января и до конца июня следующего года.