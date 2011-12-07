Ижевский Дед Мороз попытался покинуть Россию по чужому паспорту

В казанском аэропорту пограничники задержали молодого человека, который пытался покинуть Россию по чужому паспорту, сообщает пресс-служба ФСБ РФ. Парень в костюме Деда Мороза вызвал подозрение при прохождении пограничного контроля на рейс «Казань-Тбилиси». Выяснилось, что житель Ижевска пытался воспользоваться заграничным паспортом своего брата, так как не имел своего документа. По данному факту возбуждено уголовное дело.