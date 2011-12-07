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Сегодня в холле АО «Татмедиа» открылась новая фотогалерея

Первой ее экспозицией стала выставка фотокорреспондента ИА «Татар-информ» Рамиля Гали «Тимер кешелер. Железные люди».
На открытии нового выставочного пространства присутствовали генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков, фотографы многих казанских и республиканских изданий. Как рассказал Андрей Кузьмин, в этой галерее планируется организовывать выставки работы лучших фотокорреспондентов Татарстана.
КВ
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