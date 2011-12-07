В Казани мужчина зарезал знакомого и едва не убил его брата

В Казани застолье закончилось поножовщиной, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По информации следствия, 13 февраля 57-летний казанец пришел в гости к приятелям — двоим братьям. Мужчины устроили застолье, которое затянулось до глубокой ночи. В какой-то момент братья попросили приятеля покинуть квартиру из-за чего возник конфликт. Гость схватил нож и несколько раз ударил 36-летнего знакомого, после чего переключился на его 34-летнего брата. Прибывшие на место медики госпитализировали младшего брата. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Злоумышленника задержала полиция, его поместили в СИЗО. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Расследование уголовного дела продолжается.