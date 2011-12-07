Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани мужчина зарезал знакомого и едва не убил его брата

Конфликт возник из-за просьбы покинуть квартиру.

В Казани застолье закончилось поножовщиной, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По информации следствия, 13 февраля 57-летний казанец пришел в гости к приятелям — двоим братьям. Мужчины устроили застолье, которое затянулось до глубокой ночи. В какой-то момент братья попросили приятеля покинуть квартиру из-за чего возник конфликт. Гость схватил нож и несколько раз ударил 36-летнего знакомого, после чего переключился на его 34-летнего брата. Прибывшие на место медики госпитализировали младшего брата. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Злоумышленника задержала полиция, его поместили в СИЗО. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Расследование уголовного дела продолжается. 

КВ
Лента новостей