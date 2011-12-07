20 мая Управление Роспотребнадзора по РТ организует Единый день открытых дверей для предпринимателей

Цель мероприятия - бесплатно проконсультировать предпринимателей в сфере компетенций Роспотребнадзора.

Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо предварительно записаться. Для консультации в Управлении по адресу г. Казань, ул. Большая Красная, д. 30 и ул. Сеченова, д. 13а нужно обратиться по телефонам: 238-60-62, 238-36-32 (с 18 по 19 мая 2020 года с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45). При этом обозначить свой вопрос.

Для консультации в отделах Управления на территории республики нужно обратиться по номерам телефонов территориальных отделов Управления (с 18 по 19 мая 2020 года с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45). Они представлены на официальных сайтах структуры (www.16.rospotrebnadzor.ruи www.rpn.tatarstan.ru).

Также ведомство обращает внимание, что при посещении ведомства предпринимателям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).