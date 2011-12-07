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В Госдуме одобрили повышение возраста для выдачи оружия до 21 года

Правило не будет распространятся на военных и профессиональных охотников.

Госдума одобрила во втором чтении поправку о повышении возраста выдачи гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года, сообщает ТАСС.

В поправке говорится, что правило не будет распространяться на людей, проходящих или прошедших военную службу, а также на имеющих специальные или воинские звания граждан.

Известно, что сохранят право приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие профессиональные охотники и народы с особой бытовой спецификой. Выдача оружия с 18 лет также будет доступна в спортивных целях.

Поправки не коснутся приобретения газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что во время очередной сессии Госсовет Татарстана принял ряд решений, которые касаются изменения закона в сфере получения лицензии на оружия и оборота самого огнестрела.

КВ
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