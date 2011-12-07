В Татарстане планируют создать пять новых туристических зон

В Татарстане могут появиться национальный парк, природные и зоологический заказники, а также заповедник. Пять республиканских проектов подали заявки на I Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, сообщает пресс-служба программы развития общественных пространств РТ.

Республика представила пять проектов: ТРК «Камское Устье» (Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач» и памятник природы регионального значения «Юрьевская пещера»), ТРК «Нижняя Кама» (нацпарк «Нижняя Кама»), ТРК «Волжско-Камский» (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник), ТРК «Высокогорский» (Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Голубые озера»), ТРК «Рыбная слобода» (Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения «Шумбутский»).

Узнать подробнее о проектах, а также проголосовать за наиболее понравившейся можно на сайте priroda.life до 23 июля.

Всего на конкурс подали заявки 115 проектов из 68 регионов России.