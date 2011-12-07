На казанца возбудили уголовное дело за выброс арестованного приставами телефона. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Известно, что в рамках взыскания с 32-летнего мужчины около 300 тысяч рублей алиментов в пользу 7-летней дочери судебный пристав-исполнитель наложила арест на его сотовый телефон. По ч. 1 ст. 312 УК РФ должник обязан был его сохранить.

Однако в ходе проверки сохранности арестованного имущества телефона не оказалось, он его выбросил. Так, должник совершил преступление, а обвинительный акт сейчас направлен в суд для рассмотрения. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.