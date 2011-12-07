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В пригородных поездах РТ состоялся очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима

Чаще всего носить маски в электричках республики отказываются подростки.

В пригородных поездах Татарстана продолжаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима.

По словам инспектора по делам несовершеннолетних в казанском поселке Юдино Екатерины Смирновой, чаще всего носить маски в электричках республики отказываются подростки, аргументируя это тем, что COVID-19 является выдумкой. Пожилые же и ученики начальных классов относятся к средствам индивидуальной защиты более ответственно.

Как отметил первый заместитель гендиректора АО «Содружество» Николай Еремцов, в октябре в пригородных поездах Татарстана и Удмуртии за несоблюдение масочного режима составлено семь протоколов. Он сообщил, такие рейды проводятся несколько раз в неделю. Подавляющее большинство пассажиров находятся в масках, а некоторые успевают натягивать их с подбородка при виде проверяющих. 

КВ
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